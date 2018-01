Incêndio na sede do Parlamento palestino não deixa vítimas Um incêndio foi deflagrado nesta segunda-feira na sede do Parlamento da Autoridade Nacional Palestina (ANP) em Ramallah, sem que - por enquanto - exista informação sobre possíveis vítimas. Testemunhas relataram que o fogo começou no último andar do edifício e que bombeiros e agentes da polícia tentam contê-lo. Por enquanto, não há informações sobre vítimas e todo o pessoal que estava no edifício o teria abandonado são e salvo. O deputado Qais Abu Layla assegurou que a causa do incêndio foi acidental e teria sido provocado por um curto-circuito na parte superior do edifício. O Parlamento palestino, de 132 membros, tem uma sede em Ramallah e outra em Gaza.