Incêndio nas Filipinas mata 12 pessoas

MANILA - Doze pessoas, incluindo cinco crianças, morreram em um incêndio que calcinou uma centena de casas na capital das Filipinas, informaram neste domingo fontes oficiais.

O chefe dos bombeiros municipal, Felix Medes, declarou à imprensa local que o fogo se originou na tarde deste sábado e se prolongou até esta madrugada no distrito metropolitano de Navotas.

Segundo Medes, 11 pessoas morreram quando foram surpreendidos pelas chamas em suas casas, enquanto outra vítima faleceu de um ataque ao coração.

Uma mãe, seus dois filhos de um e três anos e seu sogro morreram em uma das casas, enquanto três irmãos de entre dez e 12 anos foram queimados em outra.

A Polícia está investigando as causas do incêndio, mas se suspeita que começou quando um homem com incapacidade mental ateou fogo enquanto brincando com uma garrafa de gasolina.