Incêndio no centro de Chicago deixa vários feridos Pelo menos 12 pessoas foram hospitalizadas com sintomas de asfixia, devido a um incêndio, no final da tarde de segunda-feira em um edifício do centro de Chicago, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Chicago, Larry Langford. A cadeia de televisão CLTV informou que oito pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas em estado grave. Fontes policiais disseram que o fogo começou no 29º andar da sede do banco LaSalle, no centro financeiro de Chicago.