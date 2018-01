Incêndio no metrô de Berlim deixa 18 feridos O Corpo de Bombeiros da Alemanha informou que 18 pessoas ficaram levemente feridas, 14 das quais intoxicadas, quando um curto-circuito causou o incêndio no último vagão de um trem do metrô de Berlim, quando este passava pelo bairro berlinense de Wedding. O trem foi parado e os mais de 100 passageiros que se encontravam nele no momento do acidente foram retirados na estação seguinte. O fogo logo foi controlado.