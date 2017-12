Incêndio no Palácio de Buckingham Um incêndio que começou hoje no Palácio de Buckingham está sendo debelado, e centenas de pessoas que iriam assisitir a um concerto em comemoração aos 50 anos no trono da rainha Elizabeth II tiveram de desocupar o local. Os bombeiros disseram que nenhum membro da família real se encontrava no palácio naquele momento, embora 18 deles - entre eles, a rainha e o príncipe Philip - tenham estado ali na noite passada assistindo a um concerto de música clássica em homenagem ao jubileu real. Como parte das comemorações, hoje a soberana passou o dia em cerimônias através do país. Saía fumaça de uma parte do palácio enquanto os bombeiros, equipados com máscaras, tanques de oxigênio e mangueiras, chegavam ao local. Uma dezenas de carros de bombeiros entrou nas dependências do palácio. O incêndio acontece às vésperas de um concerto de música pop marcado para segunda-feira, nos jardins do Palácio de Buckingham.