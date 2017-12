Incêndio no sudeste da França provoca deslocamento de cerca de 10 mil pessoas

MARSELHA, FRANÇA - Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas de suas casas na madrugada desta quarta-feira, 26, em razão de um novo incêndio que já queimou ao menos 400 hectares perto da região de Bormes-les-Mimosas, no sudeste da França, segundo os bombeiros.

"O incêndio começou por volta da meia-noite (...). As retiradas, pelo menos 10 mil, seguiram o avanço das chamas. É uma zona habitada, cuja população duplica ou triplica no verão", declararam os bombeiros do departamento de Var, onde está localizada Bormes-les-Mimosas.

Entre as milhares de pessoas deslocadas, cerca de 3 mil estavam em acampamentos.

Segundo um comunicado da região administrativa, em razão da violenta propagação das chamas espalhadas pelo vento, cerca de 800 hectares de Var já foram queimados. Pelo menos 540 bombeiros estão mobilizados e contam com apoio aéreo.

"O vento sopra com rajadas de entre 60 km/h e 70 km/h na zona, embora sua força possa diminuir durante a manhã.”

Desde segunda-feira, os incêndios que se multiplicam no sudeste da França, na costa mediterrânea e na Ilha de Córsega já arrasaram mais de 4 mil hectares. / AFP