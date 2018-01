Incêndio obriga evacuação de centro comercial na Argentina Centenas de pessoas foram evacuadas hoje de um centro comercial situado na cidade de Avellaneda, vizinha a Buenos Aires, em conseqüência de um incêndio que não causou vítimas, informaram fontes policiais. Os porta-vozes indicaram que o fogo teve origem no depósito de uma loja de eletrodomésticos, o que forçou a imediata retirada das pessoas que se encontravam dentro do centro comercial, de grandes dimensões. Esta é a segunda vez no mês que o local se vê afetado por um incêndio, já que em 5 de março as chamas se apoderaram de uma loja de artigos esportivos, o que também provocou a evacuação dos consumidores e lojistas. Pelo menos três brigadas de bombeiros se dirigiram hoje ao local para combater o incêndio, que causou pânico entre as pessoas que se encontravam no local. No interior das instalações, o fogo provocou uma densa coluna de fumaça que se expalhou pelo local, embora as chamas tenham sido controladas, segundo asseguraram as mesmas fontes.