Incêndio perto do Ponto Zero mata 2 bombeiros Dois bombeiros morreram ontem quando tentavam controlar um incêndio no arranha-céu abandonado do Deutsche Bank, em Manhattan, em frente do Ponto Zero, local onde ficavam as Torres Gêmeas. De acordo com o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, o incêndio pode ter liberado substâncias tóxicas. Outros seis bombeiros foram internados.