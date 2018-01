Incêndio se afasta de área habitada em parque da Califórnia Um gigantesco incêndio provocado pela união de outros dois focos no sul da Califórnia se afasta da área povoada do parque nacional de San Bernardino e avança em direção ao deserto, informou hoje o serviço florestal. Cerca de 3.800 bombeiros tentam conter as chamas que devastaram aproximadamente 30 mil hectares de terreno e que até então ameaçavam a população de San Bernardino, um condado que decretou estado de emergência na quinta-feira passada. Fontes do serviço florestal asseguraram que, embora o alerta esteja mantido, a população da região não corre perigo. O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi hoje para a região para reunir-se com autoridades do corpo de bombeiros e saber dos últimos detalhes. A situação se agravou na sexta-feira com a união dos incêndios de Sawtooth, iniciado no domingo, e de Millard, ambos causados por uma tempestade elétrica. Segundo o serviço florestal, é impossível prever os resultados da união de dois incêndios dessas proporções em uma área onde existem várias árvores mortas. A área fica próxima à região de veraneio conhecida como BigBear, a menos de duas horas de carro de Los Angeles e que já foi duramente castigada pelas chamas em uma onda de incêndios no sul da Califórnia em 2003.