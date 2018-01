Incêndio sem controle espalha fogo na Austrália Várias casas foram queimadas neste domingo por causa de um incêndio no sudoeste de Sydney, onde as autoridades colocaram em alerta os serviços de bombeiros do estado de Nova Gales do Sul. O porta-voz do Serviço Rural Contra Incêndios, Cameron Wade, disse à imprensa australiana que ainda não há dados concretos de quantas casas pegaram fogo, embora a "Sky News" tenha informado sobre três casas e uma cobertura. Wade indicou que existem dificuldades para controlar as chamas "devido às condições do vento", mas o porta-voz afirmou que as previsões climáticas para esta noite são favoráveis. Segundo os bombeiros de Nova Gales do Sul, o fogo se dirige em direção a uma região industrial.