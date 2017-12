Incêndio suspeito destrói telhado de mesquita na Inglaterra A Polícia britânica acredita que o incêndio que destruiu o telhado de uma mesquita no sul da Inglaterra durante a madrugada deste sábado pode ter sido um ato de vingança contra o plano terrorista que a Scotland Yard diz ter descoberto e frustrado esta semana. Por volta das 4h (1h de Brasília), a Polícia e os bombeiros foram chamados por causa das chamas que atingiram o telhado da mesquita de Sarum Hill, no condado de Hampshire. Foram necessárias quase duas horas para que 16 bombeiros apagassem o incêndio "Em um ambiente como o atual, não podemos descartar a possibilidade de que o incidente esteja relacionado com a ameaça à segurança", disse o subdelegado da Polícia local, Chris Brown. O plano terrorista que a Scotland Yard afirma ter frustrado na quinta-feira com a prisão de 24 suspeitos muçulmanos causou um verdadeiro caos nos aeroportos britânicos devido ao reforço das medidas de segurança, as quais provocaram o cancelamento de vários vôos e grandes atrasos em outros.