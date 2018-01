Incêndios afastam milhares de suas casas no Canadá Impulsionado pelos ventos secos, um incêndio florestal consome pomares e vinhedos e chega aos arredores de Kelowna, uma cidade do Estado canadense de Colúmbia Britânica. Mais de dez casas foram incendiadas e aproximadamente 10.000 pessoas foram obrigadas e fugir, menos de duas horas depois do alerta emitido por causa de uma repentina mudança nos ventos. As previsões não são as melhores para as equipes de combate ao pior incêndio florestal dos últimos 50 anos no Canadá: mais ventos quentes superiores a 50 quilômetros por hora e possíveis raios durante a noite. Nos Estados Unidos, dois incêndios florestais dobraram de tamanho, atingindo aproximadamente 8.000 hectares, mas o tempo mais fresco e a maior umidade do ar nesta sexta-feira poderiam ajudar os bombeiros. Os incêndios florestais atingem os Estados americanos de Oregon, Montana e Wyoming. As chamas causaram o deslocamento de pelo menos 1.500 pessoas.