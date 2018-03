Incêndios ameaçam duas mil casas na Califórnia A expansão dos incêndios florestais forçou 170 famílias a deixar suas casas, hoje, na região do Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. O fogo tem se espalhado rápido pela região e duas mil casas estão ameaçadas, de acordo com Daniel Berlant, porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção contra o Fogo da Califórnia. A área atingida pelo fogo cresceu de quatro quilômetros quadrados para 65 quilômetros quadrados apenas no sábado. Cerca de 900 bombeiros trabalham na área mais crítica, em um vale muito íngreme e de difícil acesso ao longo do Merced River. As temperaturas de mais de 38 graus e a baixa umidade do ar prejudicam os trabalhos. A maioria das 170 casas que tiveram de ser abandonadas fica na cidade de Midpines, ao longo da auto-estrada 140, que leva à entrada oeste do parque de Yosemite, um dos mais antigos dos Estados Unidos e onde o fornecimento de energia elétrica teve de ser interrompido.