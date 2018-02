Incêndios atingem fronteira da Turquia com a Síria Bombeiros turcos estão combatendo chamas ao longo da fronteira com a Síria nesta quarta-feira, em áreas onde milhares de sírios tentam chegar à Turquia fugindo da violência em seu país. Mehmet Harbi, da agência florestal turca, afirmou que o fogo foi "provocado propositalmente" em quatro lugares diferentes no lado sírio. A TV estatal turca disse também que forças da Síria atearam fogo para impedir que rebeldes se abriguem na região. Nem Harbi nem a emissora forneceram provas de suas alegações.