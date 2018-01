Incêndios causam 16 mortes nos EUA Pelo menos 16 pessoas morreram, inclusive 11 crianças, em incêndios ocorridos em duas residências situadas em lugares diferentes dos Estados Unidos, informaram autoridades locais neste domingo. No leste do Tennessee, uma família de nove membros morreu no incêndio de uma casa na madrugada de sábado. Seis crianças faleceram na tragédia. Acredita-se que o fogo tenha começado no segundo andar da casa. A única pessoa que se encontrava no andar térreo, um adolescente de 19 anos, conseguiu escapar, disseram autoridades locais. Em Indiana, um casal e seus quatro filhos morreram em um incêndio que destruiu a casa da família durante a noite. Em New Jersey, um menino morreu e quatro pessoas ficaram feridas em outro incêndio residencial registrado durante a madrugada deste domingo. Os casos estão sendo investigados, mas a polícia não acredita na hipótese de incêndios criminosos.