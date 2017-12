Incêndios da Califórnia começam a extinguir-se Temperaturas baixas e uma neblina densa ajudaram a conter os incêndios mortais que se espalham pelo sul da Califórnia, enquanto em Big Bear Lake, uma cidade de resorts, nas montanhas a nordeste de Los Angeles, alguns moradores resistem e esperam nervosamente para ver se as chamas avançarão sobre a última cidade de porte ainda ameaçada pelo fogo. Cerca de 15.000 pessoas evacuaram a cidade, temendo os incêndios que já mataram 20 pessoas, destruíram mais de 2.800 casas e queimaram cerca de 300.000 hectares de mata. ?A mãe natureza está finalmente nos ajudando?, disse hoje Andrea Tuttle, diretor do Departamento Florestal da Califórnia, em entrevista à rede de TV NBC. ?Acreditamos que, dentro de uma semana, as chamas estarão extintas e podermos começar o trabalho de rescaldo.? A previsão meteorológica para hoje é de 6,5 graus em Big Bear Lake, com possibilidade de neve ao cair da noite, mas os ventos ainda estão fortes, atingindo 50 quilômetros por hora, o que pode avivar as chamas. Mas as condições são favoráveis para o controle dos outros sete incêndios que se espalham por quatro municípios.