Incêndios e estradas matam 157 pessoas durante festas na China Os 13 mil incêndios registrados durante a semana de férias do Ano Novo Lunar, ou Festa da Primavera, na China, deixaram pelo menos 63 mortos, segundo números do Ministério de Segurança Pública divulgados nesta quarta-feira pela imprensa local. A Festa da Primavera, comemorada entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, deixou também 94 mortos e 53 feridos nas estradas do país, acrescentou o ministério. Estes incidentes originaram perdas no valor de US$ 3,67 milhões, de acordo com as mesmas fontes. Outras 47 pessoas ficaram feridas nos incêndios, ocorridos em uma época em que é tradicional o uso de fogos, muitas vezes sem nenhum tipo de precaução e, inclusive, em lugares fechados. O número de incêndios representou um aumento de 15,5% com relação ao ano passado, depois de este ano ser suspensa, após 12 anos, a proibição de soltar fogos em mais de 200 cidades do país, entre elas Pequim. O acidente mais grave aconteceu na cidade de Linzhou, na província central de Henan, quando 36 pessoas que participavam de uma comemoração em um templo morreram, após a explosão de um depósito de fogos.