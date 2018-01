Incêndios florestais avançam em Portugal Incêndios florestais continuam devastando amplas áreas de Portugal, em particular a região do Algarve, uma popular região turística no sul do país. De acordo com a imprensa portuguesa, um terço da área de bosques do local foi destruído pelo fogo. Centenas de pessoas foram evacuadas da aldeia montanhosa de São Brás de Alportel, no Algarve, a cerca de 30 quilômetros da cidade costeira de Faro. Cerca de 650 bombeiros, apoiados por helicópteros e aviões que lançam água, tentam controlar as chamas. As autoridades portuguesas se negaram até agora a informar a extensão dos incêndios ocorridos nesta semana, mas bombeiros e a imprensa afirmam que milhares de hectares foram destruídos pelo fogo. No ano passado, os incêndios em Portugal consumiram 424.000 hectares de bosques e mataram 18 pessoas, além de danificarem 2.500 casas. Na vizinha Espanha, os bombeiros disseram que haviam conseguido controlar um incêndio que destruiu nesta semana 26.500 hectares de bosques na província de Huelva, no sul do país. Duas pessoa morreram na terça-feira pelo incêndio. A polícia espanhola suspeita de que o fogo tenha sido intencional e afirma que deverá realizar algumas prisões em pouco tempo.