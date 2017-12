Incêndios florestais matam 3 e ferem outros 3 nos EUA Os bombeiros enfrentavam nesta terça-feira mais calor e mais vento após um dia tumultuado, em que um avião-tanque perdeu as asas e caiu envolto em chamas enquanto combatia um incêndio florestal no norte da Califórnia, e três bombeiros sofriam ferimentos no sul do mesmo Estado. Poucas horas após a queda do aparelho, que provocou três mortes, as chamas rodearam as brigadas de bombeiros que tentavam sufocar um incêndio em Paso Cajón, no sul da Califórnia, 80 quilômetros a leste de Los Angeles. O incêndio deixou três deles feridos e os obrigou a fechar uma rodovia importante. A intensa luta dos bombeiros contra 20 sinistros em 11 Estados poderia indicar que a temporada de incêndios deste ano será particularmente perigosa no setor ocidental do país. Um porta-voz da unidade de San Bernardino do departamento florestal da Califórnia disse que o fato de isto estar ocorrendo no início de junho é indício significativo sobre os perigos para o resto do ano. No norte da Califórnia, o incêndio nas escostas de Sierra Nevada e do Parque Nacional de Yosemite destruiu pelo menos uma moradia e obrigou à retirada de 400 pessoas de suas casas perto do centro turístico de Walker. No mesmo dia em que se registraram vítimas dos incêndios, uma funcionária de um parque estadual do Colorado, Terry Barton, compareceu perante um tribunal para responder a acusações de que havia sido a responsável pelo início do maior incêndio na região ao queimar uma carta de seu marido, de quem está separada. Se for considerada culpada, Barotn poderá ser condenada a 20 anos de prisão e a uma multa de US$ 250,000.