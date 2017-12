Incêndios matam 14 na Califórnia O incêndio que atingiu o sul da Califórnia neste fim de semana havia causado 14 mortes e a destruição de 650 casas até a noite deste domingo. Os ventos fortes na região atingida fizeram com que o fogo se alastrasse inda mais, prejudicando os trabalhos dos bombeiros. As chamas já consumiram mais de 100 mil hectares de bosques. O foco principal do incêndio, no leste do condado de San Diego, provocou 11 mortes e destruiu centenas de residências desde sábado. Em San Bernardino, os ventos fortes e secos reavivaram o incêndio que já havia destruído pelo menos 300 casas. O fogo nos subúrbios da cidade, que tem 185 mil habitantes e fica a cerca de 96km de Los Angeles, pareciam estar sob controle no fim do dia. O governador Gray Davis declarou estado de emergência nos condados de San Bernardino e Ventura. Os desabrigados estão em albergues abertos pelo governo.