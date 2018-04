Incêndios matam ao menos 25 pessoas na Austrália A polícia australiana informou hoje que os incêndios que estão consumindo extensas áreas no sudeste do país já deixaram 25 mortos. Segundo a imprensa, as vítimas morreram em vários pontos do estado de Vitória. As temperaturas em alguns locais chega a 47ºC e o forte vento tem espalhado rapidamente o fogo, enquanto milhares de bombeiros tentam conter os focos de incêndio. O vice-comissário de polícia do estado de Vitória, Kieran Walshe, disse que as 25 mortes foram confirmadas. Segundo Walshe, policiais acreditam que o número de mortos deva aumentar ainda mais.