Incêndios mataram um milhão de animais na Austrália

Além de provocar a morte de pelo menos 181 pessoas, os incêndios que atingiram o sul da Austrália causaram uma grande devastação na fauna e na flora da região. Segundo o Resgate de Vida Selvagem do estado de Victoria, estima-se que pelo menos um milhão de animais morreram na tragédia. Entre as vítimas estavam animais de criação, como ovelhas, gado e cavalos, de estimação, como cães e gatos, e espécies nativas, como répteis, cangurus, coalas, gambás, wombats, equidnas. Veja também: Polícia prende dois suspeitos por incêndios Resgate de coala em incêndio chega ao YouTube Muitos moradores tiveram que fugir às pressas de suas casas e deixar seus animais de estimação para trás. Os serviços de emergência conseguiram resgatar alguns animais, muitos deles feridos e com queimaduras. Aqueles com fraturas mais graves e praticamente incuráveis foram abatidos, segundo o grupo de resgate de Victoria. Mais de 400 mil hectares de florestas foram queimados pelas chamas que chegaram a passar a 120 quilômetros por hora. Alguns animais conseguiram escapar escondidos em buracos na terra feito por wombats e equidnas. "Só vamos realmente saber a dimensão dos estragos na vida selvagem quando conseguirmos acesso a todas as áreas atingidas", complementou ela. "Essa é a esperança que temos", disse Fiona Corked, do Resgate de Vida Selvagem de Victoria. "Em alguns momentos, a força do fogo foi tão devastadora que mesmo cangurus (que podem chegar a velocidade de 60 quilômetros por hora), não conseguiram escapar correndo", disse o serviço de emergência de Victoria ao jornal The Times. No final dessa semana, equipes de resgate usarão helicópteros para procurar por mais sobreviventes entre os animais. Estes serão levados a santuários e a zoológicos. Assim que se recuperarem, serão devolvidos ao seu habitat natural. No quinto dia de incêndios, as equipes de resgate ainda não conseguiram conter o fogo. Ainda há cerca de 20 focos espalhados ao norte de Melbourne. Ao menos cinco municípios rurais foram destruídos quase por completo. Mais de sete mil pessoas estão em abrigos temporários e recebendo doações que chegam de várias partes do país às áreas atingidas.