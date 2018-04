Incêndios na Austrália deixam pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram neste sábado, 7, em consequência dos incêndios que estão consumindo extensas áreas no sudeste da Austrália. As vítimas morreram em vários pontos de incêndio do estado de Vitória, segundo a Australian Broadcasting Corp. e outros veículos da imprensa. Foto: Reuters As temperaturas em alguns locais chega a 47ºC e o forte vento tem espalhado rapidamente o fogo, enquanto milhares de bombeiros tentam conter os focos de incêndio. O forte calor dificulta os trabalhos de resgate às vítimas.