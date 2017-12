Incêndios na Califórnia ameaçam 30.000 casas Incêndios florestais, impelidos por um forte vento, transformaram-se em gigantescas ondas de fogo que devoram bairros inteiros, encobrindo o céu do sul da Califórnia com fumaça. Pelo menos 13 pessoas foram mortas pela conflagração mais letal da última década no Estado. Estima-se que 30.000 casas estejam em perigo, sendo que mais de 820 já foram destruídas. Da fronteira do México aos subúrbios de Los Angeles, amplas seções da região encontram-se cercadas por seis grandes incêndios e vários focos menores. As viagens aéreas foram interrompidas, grandes estradas bloqueadas e algumas escolas, fechadas. Pelo menos um dos incêndios parece ser de origem criminosa. O governador Gray Davis pediu ao presidente Bush que declare os municípios de Los Angeles, San Bernardino, San Diego e Ventura áreas de desastre. Bush prometeu ajudar. A mortalidade é a maior desde o fogo de 1991 nas colinas de Oakland, que matou 25 pessoas e destruiu mais de 3.200 casas e apartamentos.