Incêndios na Califórnia se agravam e atingem bairros de famosos

LOS ANGELES, EUA - Mansões milionárias estão em chamas depois de incêndios florestais atingirem a área nobre de Los Angeles. Diversos bairros estão ameaçados e milhares de moradores estão se retirando da área, informou a imprensa local nesta quinta-feira,7. explodiram em Los Angeles, ameaçando bairros nobres e forçando a evacuação de milhares de pessoas.

Os novos incêndios em Los Angeles - chamados de Getty e Skirball - foram registrados durante a madrugada. Eles se somam a vários outros registrados desde a noite de segunda-feira e que forçaram a evacuação de mais de 200 mil pessoas no sul da Califórnia.

A área nobre cortada pela Mulholland Drive no norte e Sunset Boulevard no sul foi isolada. A televisão mostrou imagens de uma nuvem espessa de fumaça gerada pelo incêndio sobre Bel-Air, onde a cantora Beyoncé e o empresário bilionário Elon Musk têm casas, e onde fica a vinícula do bilionário e magnata da comunicação Rupert Murdoch, que segundo o canal NBC teria sido alcançada pelas chamas.

“As pessoas mais ameaçadas estão na cidade de Los Angeles. Evacuamos cerca de 150.000 pessoas no norte da cidade”, disse à AFP o prefeito Eric Garcetti, que decretou estado local de emergência.

O principal combustível para os incêndios são os fortes ventos de Santa Ana, somados a um verão e uma primavera (do Hemisfério Norte) muito secos, após o primeiro inverno úmido em anos.

Museus e Universidades

O museu Getty, que conta com uma coleção de arte que inclui "A primavera", de Edouard Manet, está na área dos incêndios.

No Twitter, o museu informou que "sistemas de filtração de ar estão protegendo as galerias da fumaça". A famosa Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) informou a suspensão das aulas.

O serviço meteorológico dos Estados Unidos estendeu um alerta vermelho nos condados de Los Angeles e Ventura até sexta-feira. Ken Pimlott, diretor do Corpo de Bombeiros da Califórnia, informou que da noite desta quarta-feira e toda quinta haverá condições perigosas para incêndios. “Não teremos como combater o fogo” com ventos de quase 130 km/h, indicou.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou estado de emergência em Ventura, enquanto o presidente Donald Trump disse que suas "orações" estavam com os atingidos, estimulando que "ouçam os conselhos e ordens das autoridades. /AFP