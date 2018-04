Incêndios no Sul da Austrália deixam 25 mortos e 18 feridos

As autoridades australianas informaram neste sábado, 7, que o número de mortos subiu para 25, por causa dos incêndios que destruíram centenas de casas e dezenas de milhares de hectares de florestas nos estados de Victoria e Nova Gales do Sul. Dezoito pessoas foram hospitalizadas, sete com queimaduras em mais de 30% do corpo, e três se encontram em estado crítico. Foto: Reuters As temperaturas em alguns locais chega a 47ºC e o forte vento tem espalhado rapidamente o fogo, enquanto milhares de bombeiros tentam conter os focos de incêndio. O forte calor dificulta os trabalhos de resgate às vítimas. Todas as vítimas fatais são do estado de Victoria: seis em Kinglake, cerca de 80 quilômetros ao norte de Melbourne, seis em Kinglake West, quatro em Wandong, o mesmo número em Saint Andrews, três em Humevale, um em Arthurs Creek e outro em Bendigo. A Polícia faz buscas nas áreas afetadas dentro das casas e nos veículos abandonados para se assegurar que não há feridos ou mortos em seu interior. "É devastador. Perdemos tudo. Nosso pequeno povoado desapareceu 20 minutos depois de o abandonarmos. Provavelmente, 95% das casas desapareceram", disse a australiana Raylene Kincaide, moradora de Narbethong, em Victoria. O primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, disse que é uma perda de vidas e propriedades espantosa, e anunciou que o Exército está em alerta e ofereceu o desdobramento de tropas. Os bombeiros combatem em Victoria nove frentes de chamas, algumas provocadas e outros iniciadas ontem à noite por uma tempestade de raios que não trouxe chuva, mas sim vários relâmpagos. A situação também é grave em Nova Gales do Sul, onde há 59 incêndios florestais e os bombeiros advertem que as altas temperaturas não favorecem as tarefas de controle e extinção. Os meteorologistas previram até 43 graus de temperatura no oeste de Nova Gales do Sul, e fortes ventos tornam incontroláveis pelo menos 10 focos. A onda de calor sem precedentes que afetou os últimos 15 dias os estados de Victoria e Austrália do Sul causou centenas de mortes devido às altas temperaturas e terminou no sábado com uma mudança na direção do vento, mas se transferiu para o norte e está hoje em Nova Gales do Sul.