Incidente deixa seis mortos no nordeste da Colômbia Três policiais e três civis morreram hoje em um confuso incidente em uma zona do nordeste colombiano. As autoridades atribuíram a violência aos guerrilheiros. O fato ocorreu no município de Convención, departamento (Estado) de Norte de Santander, 400 quilômetros a nordeste de Bogotá. O posto policial de Convención recebeu pela manhã uma ligação anônima, indicando que uma mulher e um homem estavam mortos no povoado. Em seguida, oito agentes saíram em um veículo para verificar a informação, segundo o tenente-coronel Richard Portilla, comandante policial de Norte de Santander. Portilla disse que, ao chegar ao local, o comboio foi surpreendido com pelo menos três explosões, que mataram um civil. Em seguida, houve um tiroteio com os supostos guerrilheiros, no qual morreram três policiais. As outras duas vítimas eram o homem e a mulher citados no telefonema à polícia. Segundo o tenente-coronel, o casal aparentemente foi assassinado para provocar a ação policial. Já o secretário de governo de Norte de Santander, Octavio Martínez, apontou que pelo menos 10 pessoas se feriram no incidente. As fontes policiais disseram que ainda não é possível afirmar se as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ou o Exército de Libertação Nacional (ELN) estão envolvidos. No início de dezembro, oito policiais morreram na Zona de Arauca, departamento próximo de Norte de Santander, quando, após receberem um telefonema anônimo sobre um cadáver jogado nas proximidades de um cemitério, a patrulha policial foi atacada em um carro com explosivos que estavam no chão. Esse ataque foi atribuído na ocasião ao ELN.