Incidentes com forças israelenses deixam 7 palestinos mortos Sete palestinos morreram nas últimas 24 horas em vários incidentes com soldados israelenses, informaram fontes locais. Um miliciano da Jihad Islâmica morreu nesta terça-feira num tiroteio com soldados israelenses em Kabatya, no distrito de Nablus, e outro, que estava sendo procurado, no distrito cisjordaniano de Tulkarem. No tiroteio em Kabatya também foram feridos outros três militantes da Jihad, informaram testemunhas palestinas. Outro miliciano das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa morreu também nesta terça num confronto com soldados israelenses durante uma operação no campo de refugiados de Balata, ao lado de Nablus, segundo fontes militares. Outro miliciano palestino foi ferido, mas os soldados israelenses não sofreram baixas, acrescentaram as fontes. Os incidentes armados na Cisjordânia se seguiram a uma incursão militar israelense pelo norte da faixa autônoma de Gaza, nesta madrugada, que provocou a morte de quatro palestinos, três deles milicianos da Jihad islâmica, e deixou nove feridos, segundo fontes policiais e médicas do território.