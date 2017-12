Incidentes deixam quatro palestinos mortos nesta sexta-feira Quatro palestinos morreram nesta sexta-feira, três deles numa explosão ocorrida numa casa supostamente utilizada como fábrica de bombas. Em outro incidente, um atirador palestino morreu num tiroteio com soldados israelenses. A violência ocorreu na data do nono aniversário do histórico aperto de mãos entre o falecido primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o líder palestino Yasser Arafat na Casa Branca, em 13 de setembro de 1993. O evento levou a uma série de acordos de paz nos anos 90. A maior parte dos israelenses acredita agora que os pactos perderam importância. Uma pesquisa publicada hoje indica que 79% dos israelenses não mais acreditam na validade dos acordos provisórios que levaram à retirada do Exército de Israel dos principais centro populacionais palestinos. O atual primeiro-ministro do Estado judeu, Ariel Sharon, vem dizendo que os acordos estão mortos. Líderes palestinos e israelenses acusam uns aos outros pela violação dos tratados. Em quase dois anos de conflito, soldados israelenses à caça de suspeitos invadiram em diversas ocasiões territórios autônomos palestinos. Desde junho, os soldados israelenses vêm reocupando a maior parte das principais cidades palestinas da Cisjordânia com o pretexto de conter militantes extremistas. Os esforços para a obtenção de uma trégua fracassaram, mas a violência diminuiu consideravelmente nas últimas semanas. O último atentado suicida ocorreu em 4 de agosto, o que representa o mais longo período de relativa calma em Israel desde 28 de setembro de 2000, quando a revolta palestina teve início após uma visita de Sharon à Esplanada das Mesquitas, um local de Jerusalém sagrado para judeus e muçulmanos. Hoje, uma explosão sacudiu uma casa de dois andares em Beit Lahia, na Faixa de Gaza, causando a morte de três membros de uma mesma família e deixando outros quatro feridos. Um dos mortos pertencia ao movimento político Fatah, liderado por Yasser Arafat. Outro era militante da Jihad Islâmica. Moradores comentaram que eles poderiam estar preparando uma bomba que teria explodido acidentalmente. Durante o dia, as forças israelenses promoveram diversas operações militares em cidades palestinas, dando prosseguimento a uma perseguição a suspeitos de militância em grupos armados islâmicos e a buscas por locais onde seriam fabricadas bombas. Houve tiroteios entre israelenses e palestinos em Rafah e num campo de refugiados próximo à fronteira com o Egito. Um pistoleiro ligado às Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa morreu e seis outras pessoas ficaram feridas, informaram fontes hospitalares. Soldados israelenses invadiram um diretório local da Fatah, destruíram equipamentes e causaram danos consideráveis, acusaram palestinos. Os militares também destruíram seis pequenas metalúrgicas e 20 casas, deixando diversas famílias desabrigadas denunciaram testemunhas. "Peguei meus cinco filhos e minhas esposa e passamos a noite inteira na rua", queixou-se Khaled Abdullah, de 34 anos. Ele contou que sua casa em Gaza foi destruída. O Exército do Estado judeu alega que as metalúrgicas eram utilizadas para manufaturar foguetes e morteiros.