Incidentes não comprometem eleições na Guatemala Os guatemaltecos votaram neste domingo para eleger um novo presidente, 158 deputados para o Congresso Nacional e 331 prefeitos. Incidentes nos quais houve dois mortos não chegaram a comprometer a votação. Durante a madrugada, foi registrado um ataque a tiros contra o secretário de assuntos políticos do partido União Nacional da Esperança (UNE, de centro-direita), Rolando Morales. Depois, duas mulheres indígenas morreram e cinco pessoas ficaram feridas durante um tumulto ocasionado pelo atraso para abrir as urnas de votação no município de Chajul, 350 quilômetros ao norte da capital. O presidente da Guatemala, Alfonso Portillo, declarou estar satisfeito pelo grande número de eleitores que compareceram às urnas. "A primeira grande surpresa deste processo eleitoral, é uma maravilha dizer, é a alta participação que se observou em todo o país", disse após votar em Zacapa, sua cidade natal, a 148 quilômetros da capital. Os guatemaltecos escolhem, entre 11 candidatos, o sucessor de Portillo. Para ganhar em primeiro turno, o candidato terá de ter 50% dos votos mais um. O mais provável, segundo as pesquisas, é que haja um segundo turno, previsto para 28 de dezembro, disputado entre dois dos três candidatos favoritos: os empresários Oscar Berger (30,9% das intenções de voto segundo a última pesquisa) e Álvaro Colom (27,4%), e o ex-ditador general Efraín Ríos Montt (11,4%). O vencedor tomará posse no dia 14 de janeiro e governará nos próximos quatro anos. A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1992, a líder indígena Rigoberta Menchú, descartou uma possível fraude eleitoral ao comprovar uma participação em massa, mas advertiu que todos devem ficar atentos para detectar eventuais irregularidades. "Neste momento já se descarta uma fraude, mas devemos continuar vigilantes porque ocorreram atos de intimidação antes das eleições."