Incursão aérea israelense deixa 5 mortos em Gaza Um helicóptero israelense disparou hoje dois mísseis contra um carro em que supostamente estava um alto comandante da Jihad Islâmica, matando cinco pessoas e ferindo outras doze, segundo fontes no hospital. É a primeira incursão aérea desse porte em mais de dois meses. De acordo com o Canal 2, a ação militar ocorreu em resposta às dezenas de ataques contra cidades e assentamentos israelenses nos últimos dias. A última vez que Israel usou um helicóptero para matar um militante palestino foi em 20 de outubro, quando mísseis mataram 14 pessoas, a maioria civis, no campo de refugiados Nusseirat.