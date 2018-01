Incursão de Israel em Gaza deixa 8 palestinos mortos A incursão de forças israelenses ao acampamento de refugiados de Rafa, na Faixa de Gaza, matou hoje oito palestinos e feriu outros 42, entre eles, nove crianças. O ato de violência aconteceu poucas horas depois da visita a Israel do chanceler egípcio, Ahmed Maher, em missão de paz. Os israelenses usaram cerca de 40 tanques e veículos blindados. Segundo o exército de Israel - que tem realizado várias incursões no acapamento de Rafa durante as últimas semanas - a operação de hoje visava encontrar túneis usados por militantes para contrabandear armas do Egito. ?Os soldados disparam em resposta ao ataque dos combatentes palestinos?, disse o exército.