Incursão em Gaza bloqueou trégua, diz político israelense O novo presidente da comissão de assuntos exteriores e defesa do parlamento israelense, o deputado trabalhista Haim Ramon, afirmou hoje que pouco antes do assassinato do chefe militar do Hamas Salah Shahade por parte de Israel, na semana passada em Gaza, a milícia palestina Tanzim havia chegado a um acordo com negociadores europeus e americanos para publicar uma declaração pondo fim a seus ataques e uma exortação a outras forças palestinas para que fizessem o mesmo. "Ninguém sabe se foi algo sério ou não", disse Ramon durante uma sessão da comissão com o ministro da Defesa israelense, Benyamin Ben Eliezer. "O que está claro, no entanto, é que pela primeira vez ativistas do terrorismo ou diretamente vinculados com o terrorismo se apresentaram com essa iniciativa, graças à participação estrangeira". O grupo Tanzim é uma milícia ligada ao Al Fatah, o partido do presidente palestino, Yasser Arafat. O ministro da Defesa respondeu afirmando que "não houve nenhuma tentativa concreta de se chegar a um acordo (sobre o final dos ataques a Israel) por parte do Tanzim e do Hamas, e embora tivesse ocorrido uma tentativa deste tipo, eu duvido que Shahade a tivesse respeitado". Segundo Ben Eliezer, o acordo ao qual Ramon se referiu era simplesmente uma "idéia" que dizia respeito apenas aos ativistas políticos, sem nenhuma influência sobre os chefes da luta armada".