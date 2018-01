Incursão israelense deixa três mortos em Gaza Tropas israelenses entraram no norte da Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, e mataram três palestinos na manhã desta quinta-feira. Uma das vítimas é um menino de 12 anos que morreu depois de sangrar por três horas. Segundo informações dos médicos, o Exército israelense não deixou o menino ser atendido. Testemunhas disseram que cerca de 70 veículos blindados entraram no campo de Beit Hanoun, no norte de Gaza, e destruíram casas de militantes do grupo extremista Hamas, responsáveis pelos foguetes que feriram três israelenses na quarta-feira. O incidente acontece dois dias antes do encontro entre os premiês israelense, Ariel Sharon, e da Aurotidade Palestina, Mahmoud Abbas, o primeiro em quase três anos para discutir um novo plano de paz para a região.