Incursão israelense em Gaza deixa nove mortos Tropas israelenses mataram pelo menos nove palestinos e deixaram outros 20 feridos na Faixa de Gaza durante incursão militar realizada nesta segunda-feira, informaram fontes hospitalares. Uma das vítimas era militante das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, grupo armado ligado ao movimento político Fatah, do líder palestino Yasser Arafat, o restante era civil. Uma coluna de veículos blindados israelenses entrou numa área palestina autônoma no norte da Faixa de Gaza, informaram fontes ligadas ao setor de segurança. A incursão israelense ocorreu nos arredores de Beit Lahia. Os veículos avançaram "alguns quilômetros" no território palestino, disseram as mesmas fontes. O Exército de Israel confirmou a ação militar, mas nada informou sobre a existência de vítimas. Antes, um porta-voz militar disse que palestinos dispararam nesta segunda com armas automáticas contra o assentamento judaico de Kfar Darom, no sul da Faixa de Gaza, e que os soldados de guarda apenas responderam ao fogo. Outra pequena coluna de carros armados israelenses, acompanhados por retroescavadeiras, aproximou-se da periferia do bairro de Shujaya, em Gaza. Os veículos blindados israelenses posicionaram-se a leste do campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza.