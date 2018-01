Incursão israelense mata sete palestinos em Gaza Tropas israelenses mataram na madrugada desta quinta-feira sete palestinos, entre eles uma criança de 2 anos, durante uma incursão ao leste da cidade de Gaza, informaram médicos locais. O Exército israelense disse que estava à procura de Yousef Abu Hein, um militante do grupo extremista Hamas que estaria escondido em Shijaiyah, próximo de Gaza, quando foram atacados. Seis soldados e pelo menos 14 palestinos ficaram feridos. Testemunhas afirmaram que a ofensiva terrestre apoiada por tanques e helicópteros teve início na madrugada e que algumas horas depois as tropas israelenses deixaram o local. Ontem, o Hamas se responsabilizou pelo atentado que deixou três israelenses mortos em um bar no de Tel-Aviv. O líder do Hamas, Abdel Aziz Rantisi, disse que os ataques vão continuar, mesmo depois de o primeiro-ministro palestino, Mahmoud Abbas, ter afirmado que o primeiro passo para a implantação do novo plano de paz para o Oriente Médio será a busca pelos principais grupos extremistas palestinos. Cisjordânia - Dois palestinos morreram a tiros durante uma operação do Exército israelense em Yatta, próximo de Hebron, no sul da Cisjordânia. Um porta-voz militar israelense disse que os dois homens estavam armados.