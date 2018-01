Incursões de Israel em Gaza deixam 13 mortos Dois confrontos entre tropas de Israel e militantes palestinos em duas áreas de Gaza deixou pelo menos 13 palestinos mortos e 50 feridos. No primeiro incidente, doze pessoas morreram, incluindo o filho de um líder do Hamas, e outras 40 ficaram feridas em um tiroteio em Shajaiyeh, próximo à cidade de Gaza. Segundo o exército o objetivo da operação era deter os contínuos ataques com mísseis e morteiros contra alvos israelenses. Já em um campo de refugiados próximo a Rafah, israelenses mataram um policial palestino, durante uma operação de busca a túneis sucretos, que teriam sido construídos por militantes.