Incursões na Cisjordânia deixam cinco palestinos mortos Tropas israelenses continuaram nesta quarta-feira suas operações nas cidades palestinas de Ramallah e Tulkarem, na Cisjordânia, onde a população está sob toque de recolher. Nas primeiras horas de hoje, os israelense mataram cinco palestinos, entre eles um menino de 9 anos na Faixa de Gaza. Os outros quatro palestinos foram abatidos quando tentavam penetrar no assentamento judeu de Netzarim, no centro da Faixa de Gaza, com uma bomba, informaram militares. Um soldado israelense também morreu durante os confrontos. A incursão se intensificou depois de um atentado suicida na noite de terça-feira em um restaurante de Hertzelia, ao norte de Tel-Aviv, onde 15 pessoas ficaram feridas, sendo cinco delas em estado grave. Uma das vítimas, uma adolescente de 15 anos, não suportou e morreu horas depois no hospital.