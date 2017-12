Indenizações pelo 11/9 chegam ao total de US$ 7 bilhões O fundo instituído para compensar vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 pagará um total de cerca de US$ 6,9 bilhões a mais de 5.500 pessoas, informam autoridades. De acordo com a lei que criou o fundo, os administradores dos recursos têm até a meia-noite de hoje para determinar quanto cada uma das pessoas que reivindicaram reparação deve receber. Depois disso, os cheques seguirão pelo correio, dentro de no máximo dez semanas. Cerca de 97% das famílias das quase 3.000 vítimas mortas assinaram o acordo que estabelece o fundo, abrindo mão do direito de processar companhias aéreas e de segurança por suposta negligência. O pagamento médio por morte será de US$ 2,1 milhões. Mais de 4.000 reivindicações baseadas em ferimentos foram feitas e 2.675, aceitas. Os pagamentos vão de US$ 800 a US$ 8,6 milhões.