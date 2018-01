Independent pergunta sobre armas de destruição em massa O Independent, um dos jornais britânicos que têm se oposto à guerra no Iraque, pergunta hoje pelo paradeiro das armas de destruição maciça que justificaram um conflito que, afirma, deu origem a mais perguntas do que respostas. "Onde estão as armas de destruição em massa? Ou deveria a verdadeira questão ser: Será que alguma vez as houve?", escreve o jornal, ressaltando ter sido a "suposta existência" de armas nucleares, químicas e/ou biológicas o "motivo formal" da guerra e o centro da resolução 1441. O diário britânico inclui esta questão numa série de 26 "perguntas por responder" constantes de uma extensa análise da guerra no Iraque que faz hoje a sua primeira página e se estende por mais quatro. Questiona ainda o Independent: "E as alegadas ligações à Al-Qaeda?", outra das acusações ao Iraque formuladas antes da guerra pelo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e pelo presidente norte-americano, George W. Bush. A este respeito, o jornal chama a atenção para a ausência de qualquer indício de ligação entre o regime de Bagdá e ações terroristas da rede de Osama bin Laden e para a "profunda divergência ideológica" entre os extremistas islâmicos e o Partido Baas. "A guerra fez do mundo um lugar mais seguro?", pergunta ainda, citando o presidente egípcio, Hosni Mubarak, na previsão do qual o preço da queda de Saddam Hussein seria o aparecimento de "mil novos Osama bin Laden". "Não há dúvidas de que o sentimento de humilhação do Islã servirá para recrutar agentes para a Al-Qaeda e para outros movimentos" terroristas, escreve o Independent. O jornal questiona também "Onde está a aliança antiguerra?", assinalando a propósito: "As ameaças dos Estados Unidos à Síria são vistas em Paris e Berlim como um sinal particularmente preocupante de que isto foi, afinal, parte de uma nova doutrina ideológica norte-americana: a imposição da democracia pela força, mas aparentemente apenas em países estrategicamente importantes". Em toda a extensa análise, o Independent mantém as suas críticas ao "seguidismo" de Tony Blair em relação aos Estados Unidos, bem como a oposição ao conflito, apesar da reviravolta operada na opinião pública britânica, hoje favorável à atuação de Londres nesta crise. Veja o especial :