Independente, Timor Leste enfrentará pobreza A partir da meia noite de domingo, o Timor Leste será o mais novo país no mundo. Depois de ter sido colônia de Portugal, invadido pela Indonésia em meados dos anos 70 e, mais recentemente, administrado pela Organização das Nações Unidas (ONU), os timorenses finalmente serão independentes. Mais de 80 países estarão representados nas cerimônias que ocorrem domingo na capital Dili para o momento histórico da criação do novo Estado, e o processo tem sido saudado pela ONU como um dos maiores sucessos da organização nos últimos anos. Mas mesmo diante do apoio internacional, o fato é que as perspectivas para o novo país não são nada animadoras. Um relatório produzido pela própria ONU aponta que o Timor nasce como um dos dez países mais pobres do mundo e o mais problemático de toda a Ásia. Com um PIB per capta de somente US$ 478 por ano, a situação do país é comparável à Ruanda, Bangladesh e Guiné-Bissau. Qualquer que seja o indicador social e econômico utilizado para medir a situação do novo país, o desempenho é preocupante. A expectativa de vida é de apenas 57 anos, metade da população vive com menos de US$ 0,55 por dia e 53% dos habitantes são analfabetos. Má nutrição é outro problema sério que o país enfrenta. Quarenta e cinco por cento das crianças com menos de cinco anos estão subnutridas e, para complicar ainda mais a situação, a agricultura sofre da falta de terras férteis e alimentos precisam ser importados. Para a ONU, o segredo para o sucesso do Timor será a construção de uma administração eficiente e que, presidida por Xanana Gusmão, consiga desenvolver políticas de desenvolvimento para o país. "Sem um setor privado ativo, a responsabilidade será do governo e de seus serviços", afirma o relatório da organização. Herança corrupta O problema é que, junto com a pobreza, o Timor corre o risco de herdar da Indonésia uma tradição autocrática e corrupta de governar. Por mais que a ONU tenha tentado, sob a administração do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, construir as bases para um Estado democrático, todos reconhecem que será um grande desafio tornar o governo eficiente. Uma das sugestões da ONU é de que Gusmão faça tudo que for possível para manter os salários dos funcionários públicos relativamente similares aos do setor privado, proposta audaciosa para um dos países mais miseráveis do mundo. Outra sugestão da ONU é de que o governo do Timor garanta a existência de poder judicial independente e forte. Mas os problemas não param por aí. Segundo a constituição do Timor, o português e o tetum serão as línguas oficiais do novo país. O problema é que apenas 5% da população fala português e pelo menos a metade ainda usa o indonésio para se comunicar. Isso sem contar os outros mais de 25 idiomas falados pelo pequeno território do Timor. Uma das saída, segundo as Nações Unidas, seria o treinamento de mais de 2 mil funcionários públicos para que eles aprendessem o português. "Se a língua não estiver pelo menos sendo usada na burocracia, jamais será falada pela população", afirma a ONU. Seja qual for o idioma que os timorenses falarão no futuro, o governo terá que primeiro conseguir atrair para o país os professores primários que deixaram o território depois da violência no plebiscito de 1999. "A maioria dos professores saíram do país naquela época", afirma a ONU. "Fica claro que, se a independência foi algo importante de se atingir, o desafio agora será atacar a pobreza e conseguir estabelecer políticas de desenvolvimento para o país", afirma a ONU. Na avaliação da organização, o Timor Leste, apesar de independente, ainda precisará ser ajudado por vários anos pela comunidade internacional até que consiga reverter seus problemas e caminhar com suas próprias forças.