Índia: 10 mortos em confrontos religiosos Pelo menos 10 pessoas morreram neste sábado em dois Estados ao norte da Índia, em conseqüência de um confronto entre as forças de segurança e manifestantes muçulmanos armados. Cinco manifestantes muçulmanos e um policial morreram durante o choque, que se prolongou por várias horas, no Estado mais violento da Índia, Bihar, segundo Mukund Prasad, um alto funcionário do governo. No Estado de Uttar Pradesh, três manifestantes muçulmanos e um funcionário público morreram em uma discussão ocorrida na cidade industrial de Kanpur, ao leste de Nova Delhi. Segundo testemunhas, a discussão começou quando um exemplar do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, foi queimado por hindus direitistas.