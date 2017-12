Índia: 12 mil corpos já foram encontrados Equipes de resgate retiraram nesta quarta-feira sobreviventes dos escombros deixados por um forte terremoto no oeste da Índia pouco antes da chegada de guindastes, quando o governo do Estado de Gujarat, informou que 12 mil corpos haviam sido recuperados até o momento e o número de mortos poderia chegar a 25 mil. A estimativa é baseada no número de corpos recuperados, nas informações sobre desaparecidos, no suposto número de pessoas que ainda estariam sob os escombros e nas informações colhidas pelas agências governamentais, disse Haren Pandya, ministro de Interior de Gujarat. O ministro indiano da Defesa, George Fernandes, manteve hoje sua estimativa. Segundo ele, o tremor de terra deixou pelo menos 100.000 mortos.