Índia agora fala em mais de 200 mortos em tumulto O tumulto em um templo hindu ocorrido ontem deixou pelo menos 200 mortos na Índia, além de 60 feridos. O número foi inicialmente revisto para baixo - de 168 para 147 -, porém um alto membro da polícia, Rajeev Dosat, informou sobre o aumento das vítimas hoje. Segundo Dosat, as autoridades ainda trabalham para determinar o número final de vítimas. O acidente ocorreu quando mais de 12 mil pessoas se reuniam para celebrar um festival hindu, na histórica cidade de Jodhpur, no Estado do Rajastão, oeste do país. Um funcionário do templo afirmou hoje que o culpado pelo acidente foi um grupo de uns 200 peregrinos que queria ultrapassar os outros e começou a correr. O chão estava escorregadio, pois milhares de fiéis quebram cocos como oferenda aos deuses e a água e restos desses cocos ficam pelo chão. Segundo outros fiéis, um rumor sobre uma suposta bomba provocou mais corre-corre, levando à confusão e às mortes. Há bastante temor sobre bombas no país, já que a Índia foi alvo de uma série de ataques nas últimas semanas. Nos últimos casos, seis pessoas morreram e 45 outras ficaram feridas na noite de segunda-feira, nas cidades de Malegaon e Modasa, também no oeste indiano.