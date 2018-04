Índia alerta sobre ameaça de sequestro de aviões por militantes

O alerta ocorre antes do Dia da República da Índia, na terça-feira, quando geralmente há alertas sobre segurança.

Autoridades da área de segurança afirmaram ter colocado a defesa aérea do país em alerta máximo, após agências de inteligência terem advertido o Ministério do Interior sobre possíveis ataques a aviões pelo grupo paquistanês Lashkar-e-Taiba.

A Índia aumentou as medidas de segurança e segue cautelosa sobre ameaças de militantes após os ataques em Mumbai, que mataram 166 pessoas e elevaram as tensões com o vizinho Paquistão em 2008.

(Reportagem de Matthias Williams e Bappa Majumdar)