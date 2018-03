Índia anuncia missão espacial a Marte

A Índia planeja enviar uma nave espacial a Marte no próximo ano, como parte de uma missão científica bastante criticada pela oposição, a qual afirma que o partido governista gastará milhões enquanto grande parte da população ainda não tem eletricidade e água limpa para beber. O primeiro-ministro indiano Manmohan Singh anunciou a missão de 4,5 bilhões de rupias (US$ 82 milhões) nesta quarta-feira, como parte das comemorações dos 65 anos da independência da Índia, obtida da Grã-Bretanha.

"Essa nave espacial para Marte será um passo enorme para nós na ciência e na tecnologia", disse Singh. A nave não tripulada orbitará Marte para coletar dados. O lançamento deverá ocorrer em novembro de 2013, com um foguete desenvolvido pela Organização de Pesquisa Espacial da Índia.

Em 2008, a Índia enviou com sucesso uma sonda à Lua, a qual conseguiu detectar pela primeira vez evidências da existência de água em uma cratera lunar.

Já os críticos do Partido do Congresso do premiê Singh afirmam que ao invés de enviar a nave a Marte, o governo deveria concentrar os investimentos nas necessidades básicas de centenas de milhões de indianos, como eletricidade e água limpa para beber. Há duas semanas, a distribuição do sistema elétrico da Índia entrou em colapso parcial, deixando mais de 600 milhões de pessoas sem energia elétrica durante horas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cientistas indianos rechaçam as críticas, ao dizerem que o desenvolvimento da tecnologia espacial beneficiará outras áreas da economia e da indústria. "Certamente, essa não é uma questão de prioridades erradas", disse U. R. Rao, ex-dirigente da Organização de Pesquisa Espacial da Índia, ao jornal The Asian Age.

O atual dirigente da Organização, K. Radhakrishnan, disse que a missão a Marte precisará ocorrer quando o planeta vermelho se aproximar mais da Terra, o que acontece a cada 26 meses. Existirão "três janelas de oportunidades" no final de 2013, em 2016 e em 2018. Os cientistas indianos esperam estar prontos para a oportunidade de 2013, disse Radhakrishnan.

As informações são da Associated Press.