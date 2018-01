Índia anuncia retomada das relações diplomáticas com Paquistão O primeiro-ministro da Índia, Atal Behari Vajpayee, anunciou nesta sexta-feira que seu país vai restabelecer plenamente as relações diplomáticas com o Paquistão, cortadas durante anos por causa das tensões bélicas entre os dois vizinhos. Segundo o primeiro-ministro, a Índia nomeará um novo embaixador para Islamabad, capital do Paquistão, mas alertou que isso acontecerá caso o Paquistão tenha a mesma atitude. O embaixador indiano deixou Islamabad, em 2001, depois do atentado terrorista de 17 de dezembro de 2001 contra o Parlamento de Nova Délhi. Para a Índia, o atentado foi cometido por terroristas apoiados pelo Paquistão. Depois do atentado, a Índia suspendeu o transporte entre os dois países e colocou milhares de soldados na fronteira com o Paquistão na Caxemira, região disputada pelas duas potências nucleares nos últimos 50 anos. No ano passado, as tensões aumentaram na região e uma guerra quase foi iniciada.