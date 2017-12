Índia anunciará medidas para reduzir tensão com Paquistão A Índia preencherá o posto de alto comissionário em Islamabad, permitirá que a companhia aérea do Paquistão utilize seu espaço aéreo e moveu cinco navios de guerra do Mar da Arábia para o Oceano Índico como parte dos esforços para reduzir a tensão com o Paquistão, informou a Star TV, citando fontes. No entanto, a Índia não retirará suas tropas na fronteira com o Paquistão, acrescentou a TV. O Ministério das Relações Exteriores deverá anunciar as medidas durante entrevista diária prevista para hoje.