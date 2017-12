Índia autoriza vôo de presidente paquistanês A Índia anunciou hoje que permitirá ao presidente paquistanês, Pervez Musharraf, utilizar seu espaço aéreo para se dirigir ao Nepal, onde acontece, na próxima semana, uma reunião de países do sul da Ásia. A Índia e o Paquistão vivem um novo momento de tensão em suas relações e ontem Nova Délhi anunciou o fechamento do espaço aéreo para aviões paquistaneses e Islamabad reagiu proibindo vôos indianos sobre seu território. "Se há um pedido do presidente (paquistanês), a Índia concederá a autorização", disse o porta-voz da chancelarei indiana, Nirapuma Rao. Sem a autorização de sobrevoar a Índia, o avião de Musharraf teria que fazer um longo desvio para chegar ao Nepal, onde a Associação do Sul da Ásia para a Cooperação Econômica se reúne entre 4 e 6 de janeiro. Criada em 1985, a associação tem como membros Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka.