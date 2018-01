Índia baixa o tom das críticas ao Paquistão O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, ameaçou hoje responder militarmente a qualquer agressão indiana na fronteira da Caxemira. Já o primeiro-ministro indiano, Atal Behari Vajpayee, suavizou a retórica e disse ter esperança de que se possa evitar uma guerra iminente com o Paquistão - apenas um dia depois de pedir aos soldados que se preparassem para uma "batalha decisiva". O Paquistão pôs hoje a capital Islamabad em alerta, cancelando todas as folgas dos funcionários governamentais e ordenando que voluntários da defesa civil assistam a cursos de primeiros socorros. Também anunciou que pedirá o retorno dos soldados que estão em uma missão de paz em Serra Leoa e das tropas paquistanesas que participam de uma coalizão antiterror liderada pelos EUA no Afeganistão para deslocá-las à fronteira com a Índia, onde os dois países já concentram mais de um milhão de soldados. O chanceler paquistanês, Abdul Sattar, exortou a ONU a aconselhar a Índia que "escolha o caminho da negociação" para resolver a "explosiva situação". O ministro assegurou que está disposto a cooperar com qualquer esforço internacional para acabar com a tensão. O líder indiano qualificou a situação entre Índia e Paquistão - duas potências nucleares que já travaram três guerras desde 1947 - de séria, mas indicou não acreditar na possibilidade de uma nova guerra com o país vizinho. "O céu está limpo, mas às vezes pode haver relâmpagos mesmo quando o céu está claro. Espero que não haja nenhum relâmpago súbito", disse, após visitar a disputada região da Caxemira. A tensão entre os dois países rivais aumentou após o ataque do dia 14 cometido por supostos militante islâmicos contra uma base militar em Jammu-Caxemira, que deixou 34 mortos, a maioria mulheres e filhos de soldados indianos. Soldados indianos e paquistaneses continuaram hoje trocando disparos de artilharia através da Linha de Controle, que divide a Caxemira entre os dois países, e pelo menos quatro paquistaneses foram mortos. Diante da escalada da violência, EUA e europeus intensificaram os apelos para evitar que ambas as partes avancem em direção à guerra. O chanceler britânico, Jack Straw, viajará à Índia e ao Paquistão na próxima semana e o subsecretário de Estado norte-americano, Richard Armitage, no dia 4.